В России санкционные продукты приравняли к наркотикам: за хранение будут наказывать

Источник: Українські новини

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие не малые штрафы за перевозку, хранение, а также продажу санкционных товаров, которые запрещено ввозить в Россию.

За нарушение новой статьи в России предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в России теперь предусмотрены новые штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.