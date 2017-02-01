В России санкционные продукты приравняли к наркотикам: за хранение будут наказывать
Источник: Українські новини
01.02.2017
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие не малые штрафы за перевозку, хранение, а также продажу санкционных товаров, которые запрещено ввозить в Россию.
За нарушение новой статьи в России предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей.
Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в России теперь предусмотрены новые штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
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