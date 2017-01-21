В Санкт-Петербурге задержали активиста на акции против войны в Украине

Источник: РБК-УКРАИНА

В российском Санкт-Петербурге на Невском проспекте полиция задержала активиста, который принимал участие в акции против войны в Украине. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка". Указано, что двое пикетчиков с плакатами, призывающими "Остановить войну в Украине", стали на Малой Конюшенной улице в 16:00. Еще около 20 активистов начали молча раздавать прохожим воздушные шарики желтого и голубого цветов. Сообщается, что пикетчиков было трое, но одного из них сотрудники полиции задержали до того, как он успел развернуть плакат. Двое остались находиться друг от друга на расстоянии более 50 метров, установленных законом для одиночных пикетов.

Одновременно, по данным издания, свою акцию на том же месте проводили несколько представителей Национально-освободительного движения (НОД) с плакатами, прославляющими так называемую "новороссию", "русскую весну" и СССР.