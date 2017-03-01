В сети опубликуют базу данных, по которой украинцы смогут установить родословную

Источник: Українські новини

В мае в свободном доступе заработает онлайн-база данных о двух миллионах жителей Украины, родившихся в период 1650-1920 годах, пишет Zaxid.net.

Как рассказал руководитель Игорь Гошовский, за рубежом давно существует практика оцифровки и индексирования архивных документов для сбора и систематизации информации о людях, которые жили на этой земле раньше. Такие базы данных есть во многих странах Европы, в частности, в соседней Польше. Они насчитывают информацию о миллионах людей.

В Украине государство в этом направлении исследования не финансирует. Гошовский является руководителем небольшой IT-компании Runsite, поэтому собственными средствами и ресурсами организовал небольшую команду, которая работает над формированием базы и сайта, которая заработает онлайн в мае.

Руководитель проекта уточнил, что база данных будет полезна в первую очередь тем, кто собирает информацию о своем роде. Это даст возможность узнать о древних родственниках в режиме реального времени, без необходимости самостоятельно ехать в тот или иной архив, который расположен в другой области, или на территории соседнего государства.

На сегодня уже собрано и проиндексировано информацию о более 1,8 млн украинцев. Есть их фамилии, имена, отчества, также есть информация о дате рождения или смерти, соответствующие населенные пункты, и другая дополнительная информация. В частности, из Львовской и Тернопольской областей суммарно проиндексировано информацию о 120 тыс. лиц.

"В Украине существуют правовые проблемы с публикацией сканов метрик, поэтому открытая база будет содержать лишь проиндексированные фамилии и имена указанных в документах лиц", – уточняет Гошовский.

Исследователи собрали и проиндексировали информацию не только из метрических книг, но и немалого количества других источников. Сейчас продолжается работа по индексации списков потерь солдат Австро-Венгрии – все лица, рожденные в Галичине, Буковине и Закарпатье попадают в базу. Таких данных есть уже 9 тыс. человек, и эта работа будет продолжаться еще несколько месяцев.

Обработав информацию с "воеводских вестников", в которых местные администрации публиковали списки жителей, удалось собрать сведения о жителях Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской областей за период 1920-х годов. Это источник позволил сформировать списки еще более 10 тысяч человек. В базу данных вошла информация об украинцах, которые принимали участие в национально-освободительных соревнованиях и тому подобное.

Отдельное направление – индексация списков избирателей в Сейм 1920-1930-х годов. Сейчас работа ведется с документами по Волынскому воеводству, но в перспективе также другие регионы Украины, входившие на то время в состав Польши.

Источником информации о жителях Галичины, Буковины, центральной и восточной Украины являются так называемые адресные и памятные книги губерний и городов. Частично обработанная информация по Полтавской, Подольской, Волынской губерниях. Если говорить о городах, то это списки жителей Львова, Черновцов, Николаева, Полтавы и т. п.

Игорь Гошовский считает, что имеется достаточно архивных источников, чтобы генеалогическая база данных о жителях Украины расширить до 5-6 млн человек.