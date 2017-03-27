В сети показали тест-драйв будущего лимузина Путина
Источник: Українські новини
27.03.2017
В сети появились фотографии зимних испытаний в Швеции засекреченного лимузина, который, как предполагают СМИ, создан для президента России Владимира Путина. Фото были опубликованы сайтом Motor1.
Сообщается, что лимузин является предсерийным экземпляром одной из топовых моделей в линейке правительственного проекта "Кортеж".
В рамках этого проекта создаются машины первых лиц РФ, а также более простые модели, которые будут доступны широкому кругу покупателей.
Классический дизайн автомобиля, который западные журналисты уже окрестили "лимузином Владимира Путина".
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