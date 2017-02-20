В штабе партии Марин Ле Пен прошли обыски

Источник: Українські новини

Сотрудники правоохранительных органов Франции провели обыски в штаб-квартире партии Марин Ле Пен "Национальный фронт".

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Обыски прошли в городе Нантер под Парижем.

В сообщении на сайте "Национального фронта" сказано, что обыск проходил в рамках проверки, инициированной еще два года назад министром юстиции Франции Кристиан Тобирой по запросу главы Европарламента Мартина Шульца.

В сообщении партии также говорится, что это уже второй обыск в ее офисе в рамках этой проверки. Во время предыдущих следственных действий никаких доказательств незаконной деятельности со стороны партии обнаружено не было.

Также "Национальный фронт" обвинил правоохранительные органы в попытке подорвать репутацию Ле Пен перед выборами президента. Сами правоохранительные органы Франции проведение обыска пока никак не прокомментировали.

Проверка, запущенная Тобирой по указанию Шульца, была связана со средствами, которые партия получила от Европарламента. У его главы появились подозрения, что часть этих средств партия вопреки закону пустила не на те цели, на которые они выдавались.

В частности, в Европарламенте не исключают, что деньги, выдавашиеся партии на оплату труда помощников ее евродепутатов, на деле шли на оплату труда других партийных работников.