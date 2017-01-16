В Сирии 700 тыс. людей до сих пор живут в блокаде, - ООН

Источник: РБК-УКРАИНА

В Сирии 700 тыс. людей до сих пор живут в блокаде. Об этом заявили верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Браен, а также руководители Всемирной продовольственной программы, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения, сообщает DW. Как отмечается, главы гуманитарных организаций ООН призвали предоставить их представителям неограниченный доступ к гражданским лицам в Сирии. "Накануне Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 17-20 января, руководители гуманитарных организаций ООН подчеркнули, что почти пять миллионов людей в Сирии живут в опасности или в регионах, доступ к которым заблокирован", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации ООН, сейчас в Сирии в блокаде живут около 700 тысяч сирийцев, среди которых - 300 тысяч детей. Доступ к этим людям заблокирован со стороны представителей власти Сирии, армии, повстанцев или террористических группировок. Напомним, ранее сообщалось, что большая часть оппозиции примет участие в переговорах по Сирии в Астане.



