В списке на закрытие сотни "антиукраинских" сайтов

Источник: КорреспонденТ.net

В списке сайтов для закрытия уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу национальным интересам Украины. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в эфире телеканала ZIK. Он отметил, что получил от волонтеров их списки рекомендуемый к закрытию сайтов и списки уже заблокированных ресурсов.

"То есть списки уже есть... я не буду разглашать количество таких сайтов, дело идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания (для закрытия, – ред.). Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве, в механизме его имплементации. И мы сейчас хотим очень тщательно подойти к анализу того, что есть. Непосредственно названия сайтов не разглашаем для того, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом со стороны, в том числе пророссийских СМИ", – сообщил Золотухин.

Он также считает, что процесс обнародования списка этих сайтов не может быть не инклюзивным. "То есть мы сначала хотим проконсультироваться с людьми, которые имеют авторитет в медийном сообществе, чтобы услышать их, голос общественности, и как они это оценивают", – добавил замминистра.

Золотухин также подчеркнул, что у Украины есть определенные обязательства перед международным сообществом, в том числе в рамках международных договоров и конвенций, которые она подписывала. "И мы сейчас должны не перейти ту красную линию и не скатиться просто к такому недемократическому подходу. Мы делаем все очень постепенно", – уточнил он.