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В Средиземном море за сутки спасли 1300 мигрантов

Источник: КорреспонденТ.net

04.02.2017

Мигрантов на 13 шхунах спасли в центральной части Средиземного моря были. Всего было спасно 1300 мигрантов, сообщает Reuters.
 
Людей на шхунах спасали итальянская береговая охрана, испанские и британские военные корабли, а также торговые лодки и суда неправительственных организаций.
 
В Reuters добавляют, что еще столько же мигрантов были спасены в Средиземном море в среду.
 
"Сейчас путешествие из Ливии через Средиземное море в Италию является главным маршрутом в Европу для мигрантов. В прошлом году этот путь преодолели рекордные 181 тыс. человек", - говорится в материале.
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