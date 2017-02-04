В Средиземном море за сутки спасли 1300 мигрантов

Источник: КорреспонденТ.net

Мигрантов на 13 шхунах спасли в центральной части Средиземного моря были. Всего было спасно 1300 мигрантов, сообщает Reuters.

Людей на шхунах спасали итальянская береговая охрана, испанские и британские военные корабли, а также торговые лодки и суда неправительственных организаций.

В Reuters добавляют, что еще столько же мигрантов были спасены в Средиземном море в среду.

"Сейчас путешествие из Ливии через Средиземное море в Италию является главным маршрутом в Европу для мигрантов. В прошлом году этот путь преодолели рекордные 181 тыс. человек", - говорится в материале.