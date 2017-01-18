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В США митингующий против Трампа пытался сжечь себя

Источник: КорреспонденТ.net

18.01.2017

Мужчину удалось спасти.

Перед отелем Trump International Hotel в Вашингтоне мужчина в знак протеста против избрания президентом Дональда Трампа пытался поджечь себя. Об этом сообщает BNO News.
 
"Я пытался поджечь себя в знак протеста", - объясняет свои действия протестующий. Он отметил: "Я выступаю против того, что мы выбрали человека, который не может соблюдать Конституцию Соединенных Штатов". Также протестующий назвал Дональда Трампа "настоящим диктатором". Мужчина был доставлен в больницу с ожогами.
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