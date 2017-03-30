В США начались слушания по "вмешательству России"

Источник: КорреспонденТ.net

Заместитель председателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер обвинил российских властей в том, что они пытались вмешаться в ход президентских выборов в США, в результате которых победу одержал Дональд Трамп.

Об этом сенатор заявил на начавшихся утром в четверг слушаниях по делу о влиянии российских хакеров на избирательную кампанию в США.

Как ожидается, свидетельские показания по этому делу дадут 20 человек, в том числе и зять президента Джаред Кушнер, который ответит на вопросы сенаторов на следующей неделе.

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Расследование должно ответить в том числе на следующие вопросы: была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников и какие утечки секретной информации могли произойти?

"Мы пытаемся выяснить, был ли действительно огонь, пока есть очень-очень много дыма", - сказал Марк Уорнер в начале слушаний.