В США неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, есть жертвы

Источник: РБК-УКРАИНА

В Язу-Сити (Миссисипи, США) неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, в результате которой погибли четыре человека, полиция разыскивает подозреваемого, передает WJTV. Сообщается, что стрельба произошла возле местного ночного клуба Club 66. По данным полиции, в результате инцидента два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице.

Также сообщается, что стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами. Местный следователь Рики Шиверс также отметил, что погибли молодые люди в возрасте до 30 лет. Полиция пока не подтвердила личность подозреваемого, активно разыскивает его. Считается, что он может быть вооружен.



