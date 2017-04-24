В США официально назначили нового спикера Госдепа

Источник: Апостроф

Новым пресс-секретарем Государственного департамента США официально назначена бывшая ведущая программы новостей на Fox News Channel Хизер Нойерт.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа.

Отмечается, что у Нойерт за плечами 15-летний опыт работы в сфере журналистики, включая освещение таких событий, как теракты 11 сентября 2001 года в США, война в Ираке и геноцид в Дарфуре (Судан).

В частности, Нойерт работала на утреннем телешоу с высокими рейтингами Fox and Friends, где она вела рубрику срочных новостей. До Fox News Channel Хизер Нойерт работала корреспондентом ABC News.