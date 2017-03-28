В США разорвали отношения с антикоррупционерами
Источник: КорреспонденТ.net
28.03.2017
Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом сообщил один из членов НАПК, заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка в Facebook.
"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал Рябошапка.
Он предположил, что USAID прекратил сотрудничество с НАПК из-за скандальных правок к декларированию.
Напомним, 27 марта президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
Это вызвало критику в США, ЕС, Канаде и Британии. В американском посольстве заявили, что этот закон – "серьезный шаг назад" для Украины.
Также отметим, что реестр e-деклараций в Украине не работает уже неделю.