В США женщина пыталась перелезть через забор Белого дома

Источник: КорреспонденТ.net

В Вашингтоне женщина пыталась незаконно попасть на территорию Белого дома и была арестована. Об этом сообщила представитель секретной служба США по вопросам безопасности президента Николь Майнор.

Женщину обвинили в том, что она перепрыгнула через временный барьер за оградой Белого дома. Задержанная пыталась проникнуть в северную сторону Белого дома днем в воскресенье, 17 апреля.

После инцидента службы безопасности на 45 минут оцепили часть территории у резиденции американского президента.

Ранее в Вашингтоне сотрудники секретной службы задержали мужчину, который подъехал к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и заявил, что в его автомобиле заложена бомба.