В США женщина заявила о возгорании iPhone 7 Plus

Источник: КорреспонденТ.net

Жительница Аризоны разместила в Twitter запись, на которой видно, как ее iPhone 7 Plus дымится и плавится. Перед этим устройство взорвалось, сообщает Mashable.

Девушка рассказала, что ее смартфон вышел из строя на следующий день после того, как она отнесла его в магазин Apple, так как он не включался. Техники осмотрели телефон и, когда он заработал, сообщили владелице, что устройство исправно и находится в прекрасном состоянии.