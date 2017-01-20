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В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание управления безопасности

Источник: 112.ua

20.01.2017

В Стамбуле группа нападающих обстреляла из гранатомета здание Управления безопасности. Об этом сообщает CNN Turk.

 

По словам мэра Стабула Васипа Шахина, нападающие попытались обстрелять управление безопасности с помощью легкого противотанкового оружия, но промахнулись. Никто из персонала не пострадал.

Полиция оцепила район происшествия и начала следственные мероприятия.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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