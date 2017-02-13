В столице Пакистана запретили праздновать День влюбленных и писать о нем в СМИ

Источник: Українські новини

Пакистанский суд запретил публичное празднование Дня влюбленных в столице страны Исламабаде. Об этом пишет "ВВС-Украина".

Запрет обосновали тем, что эта традиция не является частью мусульманской культуры.

Постановление суда запрещает любые мероприятия, связанные с Днем святого Валентина, в государственных учреждениях и общественных местах.

Кроме того, СМИ приказано не освещать День влюбленных.

Суд рассмотрел этот вопрос в ответ на петицию, в которой говорилось о том, что этот праздник противоречит исламскому учению.

Это первый подобный запрет в пакистанской столице.

Впрочем, он не касается магазинов и ресторанов.

В прошлом году президент страны Мамнун Гуссейн заявил, что в Дня влюбленных следует избегать. Лидер назвал его западной традицией, которая не является частью пакистанской культуры.