В столице Пакистана запретили праздновать День влюбленных и писать о нем в СМИ
Источник: Українські новини
13.02.2017
Пакистанский суд запретил публичное празднование Дня влюбленных в столице страны Исламабаде. Об этом пишет "ВВС-Украина".
Запрет обосновали тем, что эта традиция не является частью мусульманской культуры.
Постановление суда запрещает любые мероприятия, связанные с Днем святого Валентина, в государственных учреждениях и общественных местах.
Кроме того, СМИ приказано не освещать День влюбленных.
Суд рассмотрел этот вопрос в ответ на петицию, в которой говорилось о том, что этот праздник противоречит исламскому учению.
Это первый подобный запрет в пакистанской столице.
Впрочем, он не касается магазинов и ресторанов.
В прошлом году президент страны Мамнун Гуссейн заявил, что в Дня влюбленных следует избегать. Лидер назвал его западной традицией, которая не является частью пакистанской культуры.
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