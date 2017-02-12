В странах ЕС минимальная зарплата от 235 до 1999 евро

Источник: Українські новини

В 22 из 28 стран Европейского Союза есть законодательно установленная минимальная заработная плата. В Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции нет такой нормы. Об этом пишет Eurostat.

В январе 2017 года десять государств-членов, расположенных в восточной части ЕС, имели минимальную зарплату ниже 500 евро в месяц: Болгария (235 евро), Румыния (275 евро), Латвия и Литва (по 380 евро), Чехия (407 евро), Венгрия (412 евро), Хорватия (433 евро), Словакия (435 евро), Польша (453 евро) и Эстония (470 евро).

В пяти других странах ЕС, расположенных на юге, минимальная заработная плата составляла от 500 до 1000 евро в месяц: Португалия (650 евро), Греция (684 евро), Мальта (736 евро), Словения (805 евро) и Испания (826 евро).

В остальных семи государствах-членах, все они расположены на Западе и севере ЕС, минимальная зарплата была выше 1000 евро в месяц: Великобритания (1397 евро), Франция (1480 евро), Германия (1498 евро), Бельгия (1532 евро), Нидерланды (1552 евро), Ирландия (1563 евро) и Люксембург (1999 евро).

Для сравнения, федеральная минимальная зарплата в США составляла 1192 долларов в месяц в январе 2017 года.

Как отмечает Eurostat, разрыв в минимальных зарплатах компенсируются уровнем цен в разных странах ЕС. Например, в Люксембурге он в три раза выше, чем в Болгарии.

По сравнению с 2008 годом минимальная заработная плата выросла во всех странах за исключением Греции, где она упала на 14%.

В период с 2008 по 2017 год минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (на 109%), Румынии (на 99%), Словакии (на 80%), а также в Эстонии (на 69%), Латвии (на 65%) и Литве (на 64%).