В Турции призвали пересмотреть договор с ЕС о мигрантах
Источник: КорреспонденТ.net
13.03.2017
Власти Турции должны частично пересмотреть договор с Евросоюзом о приеме мигрантов, сообщил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.
В марте прошлого года власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на разрешение миграционного кризиса в Европе.
Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от ЕС и на введение безвизового режима со странами Евросоюза для турецких граждан.
Однако реального продвижения в вопросе предоставления Турции безвизового режима с ЕС не последовало. На этом фоне в мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать соглашение с Евросоюзом.
В декабре Эрдоган заявил, что Турция готова стать полноправным членом ЕС, но недавно отношения ЕС и Турции вновь обострились: Анкара обвинила Германию и Нидерланды в нацизме после того, как власти этих стран запретили проведение турецких митингов.