В Турции прогремел взрыв, погибли 4 полицейских

Источник: 112.ua

В турецком городе Диярбакыр сегодня прогремел взрыв, в результате которого погибли 4 полицейских, еще 4 человека пострадали. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Согласно сообщению, во время сноса здания в районе Сур, где располагается кампус местного университета, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатку заложили на дороге и дистанционно привели в действие при проезде полицейской машины.

По предварительной информации, погибли 4 полицейских, еще 4 пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику вуза.

Местные власти считают, что теракт был организован курдскими боевиками.