В Турции ввели зарплату для бабушек, которые присматривают за внуками

Источник: Українські новини

Правительство Турции запускает в феврале 2017 году пилотную программу, которая предполагает обеспечение бабушек государственной зарплатой за то, что они заботятся и присматривают за внуками, пока родители работают. Об этом сообщает Аl-monitor со ссылкой на Агентство социального обеспечения Турции.



Для тех бабушек, чьи размеры пенсий составляют от 1 000 до 1 800 турецких лир ($ 250–450), проект дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.

Проект планируется запустить уже в феврале в двух провинциях Турции - в Бурсе и Измире. Сначала такие зарплаты планируется ввести в 1 000 семей, а если проект пройдет успешно, то программа будет расширена и на другие провинции Турции.



В интервью CNN Turk министр труда и социального обеспечения Турции сказал, что за заботу о внуках бабушки будут получать около 400 турецких лир (€ 99 или $ 105) в месяц.