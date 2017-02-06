В Турции за неделю задержаны более 1800 человек
Источник: КорреспонденТ.net
06.02.2017
Турецкие силовики в течение одной недели задержали 1829 подозреваемых, среди которых 820 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок.
Большинство предполагаемых членов ИГ - около 750 человек - были взяты под стражу в ходе масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, в их ходе изъяты оружие, боеприпасы и документы, сообщило турецкое ведомство.
Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что ИГ планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.