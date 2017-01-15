В Турции задержаны еще 9 офицеров из-за подозрения в попытке переворота

Источник: РБК-УКРАИНА

В Турции задержаны еще 9 военных офицеров (полковников) в рамках операции против террористической организации Фетулла. Задержание произошло в столице турецкой части Кипра Никосии, сообщает со ссылкой на источники среди военных агентство Anadolu. Указано, что задержанных турецких полковников доставили в столицу страны Анкару на двух военных вертолетах. Как известно, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции отдельные группы армии страны попытались совершить военный переворот. Власть сразу же использовала ситуацию для дискредитации политической оппозиции. После этого в Турции прошли массовые задержания. Напомним, недавно из МИД Турции уволили 350 дипломатов из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации государственного переворота в стране.



