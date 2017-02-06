В Украине 7-9 февраля ожидается резкое похолодание: Температура снизится до -26 градусов

Источник: 112.ua

В Украине 7-9 февраля ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, согласно сообщению, 7-8 февраля по всей территории страны, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до -12-17, в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях местами до -20-26, днем ожидается от 9 до 15 градусов мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью -3-9, днем - 0-5 градусов мороза.

При этом отмечается, что в большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, выпадет снег. В центральных, западных, а ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы. На Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега. В Одесской области ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра до 15-22 м/сек.

"9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до -18-23, на юге и Прикарпатье - до 8-13 градусов мороза. Дневная существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица", - сказано в сообщении.

В Киеве, по информации ГосЧС, 7-8 февраля минимальная температура воздуха понизится до -12-17, ожидается умеренный снег. Ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели. 9 февраля в Киеве прекращение осадков, дальнейшее понижение ночной температуры до -18-23. На дорогах гололедица.