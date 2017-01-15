В Украине цены на отдельные лекарства завышены в 14 раз

Источник: Українські новини

Треть лекарств в Украине продается дороже, чем в других странах Европы, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"По данным организации "Пациенты Украины", украинцы часто вынуждены ездить за границу, чтобы купить там лекарства для себя или своих родственников, потому что там они дешевле в разы. Из проанализированных организацией 97 медпрепаратов треть (28,9%) продается в Украине дороже, чем в других европейских странах", - указывает она.

"Более того, на некоторые лекарства цены в нашей стране завышены в 14(!) раз по сравнению с референтными странами", - говорится в статье.

Как сообщали Українські Новини, за три года лекарство подорожало на 120%.