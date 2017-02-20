В Украине на этой неделе значительно потеплеет: местами до +14

Источник: 112.ua

В Украине на текущей неделе ожидается значительное потепление, местами ожидается до 13-15 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплеть в Украине будет постепенно: 21 февраля температура поднимется до +3...+5 градусов днем и составит -2...+1 ночью. На большей части территории ожидаются дожди с мокрым снегом.

22 февраля потеплеет до +7...+9 градусов, а осадки будут только на западе и северо-западе.

23 февраля температура продолжит подниматься и составит максимально +12 градусов в Черновицкой области и аннексированном Крыму. Почти по всей Украине пройдут дожди.

24 февраля погода станет совсем весенней: в Одесской и Николаевской областях будет до 12 градусов тепла, в аннексированном Крыму - до +14. На западе и северо-западе будут дожди, на остальной территории - без осадков.

В Киеве максимальная температура составит +7 градусов 23 и 24 февраля.