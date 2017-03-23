В Украине начала работу техническая миссия МВФ
Источник: КорреспонденТ.net
23.03.2017
В Украине начала работу техническая миссия Международного валютного фонда, сказано на странице министерства финансов в Facebook.
"Среди ключевых вопросов повестки дня – оценка и рекомендации фонда по концепции развития Государственной фискальной службы, которая была наработана министерством вместе с ГФС", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Минфин вместе с миссией работает над реформой госфискальной служьбы, которая "очень важна для улучшения системы администрирования налогов".
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