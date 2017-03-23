В Украине начала работу техническая миссия МВФ

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине начала работу техническая миссия Международного валютного фонда, сказано на странице министерства финансов в Facebook.

"Среди ключевых вопросов повестки дня – оценка и рекомендации фонда по концепции развития Государственной фискальной службы, которая была наработана министерством вместе с ГФС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минфин вместе с миссией работает над реформой госфискальной служьбы, которая "очень важна для улучшения системы администрирования налогов".