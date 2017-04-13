В Украине официально начнут работать частные детективы

Источник: Українські новини

Верховная Рада разрешила оказание частных детективных услуг. За принятие в целом законопроекта №3726 проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада приняла проект закона "О частных детективных услугах", состоящий из 7 разделов и 20 статей.

"Частная детективная (розыскная) деятельность осуществляется с целью поиска, сбора и фиксации информации, поиска предметов, имущества, людей и животных, установления фактов и выяснения различных обстоятельств по заказу клиентов и по договору о предоставлении частных детективных (розыскных) услуг", - говорится в документе.

Согласно проекту, частная детективная деятельность - предпринимательская деятельность частных детективов либо объединений частных детективов (зарегистрированный государством субъект хозяйствования, основателями которого являются не менее 2 частных детективов с действующими свидетельствами) по предоставлению на платной основе детективных услуг для защиты законных прав и интересов заказчиков.

При этом заказчиком частных детективных (розыскных) услуг, согласно документу, может быть физическое или юридическое лицо, орган государственной власти или местного самоуправления.

Работать частным детективом, согласно документу, разрешается гражданам с 21 года, имеющим высшие юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования от 3 лет, а также прошедшим соответствующее обучение для осуществления детективной деятельности.

При этом частным детективам запрещается быть служебным или должностным лицом в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органах власти, заниматься адвокатской, нотариальной, судебно-экспертной, военной (или альтернативной невоенной) либо предпринимательской деятельностью,

Также такая деятельность запрещается уволенным с должности судьям, прокурорам, нотариусам, со службы в правоохранительных органах, государственной службы или службы в органах местного самоуправления за нарушение присяги или совершение коррупционного правонарушения.

Информация, полученная частными детективами, согласно документу, является профессиональной тайной, не подлежащей разглашению, и конфиденциальной, кроме случаев, когда она имеет факты о подготовке или покушении на совершение уголовного правонарушения (о таких фактах детективы обязаны сообщить правоохранительным органам с передачей подтверждающих материалов).

Контрольные функции над деятельностью субъектов предоставления частных детективных услуг возложены на Министерство юстиции.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.