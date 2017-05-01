В Украине повысили прожиточный минимум

Источник: КорреспонденТ.net

С 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн – до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

Таким образом, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц устанавливается в размере с 1 января - 1544 гривны, с 1 мая - 1624 гривны, с 1 декабря - 1700 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет: с 1 января 2017 - 1355 гривен, с 1 мая - 1426 гривен, с 1 декабря - 1492 гривны,

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 - 1689 гривен, с 1 мая - 1777 гривен , с 1 декабря - 1860 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2017 - 1600 гривен, с 1 мая - 1684 гривны, с 1 декабря - 1762 гривны;

лиц, утративших трудоспособность с 1 января ния 2017 - 1247 гривен, с 1 мая - 1312 гривен, с 1 декабря - 1373 гривны.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.