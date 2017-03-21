В Украине появятся дороги оборонного значения

Источник: КорреспонденТ.net

Верховная Рада приняла закон, вводящий законодательное понятие автомобильных дорог оборонного значения (АДОЗ), а также устанавливающий процедуру оперирования ими.

"Законопроект направлен на укрепление обороноспособности государства во время введения правового режима военного положения, законодательное урегулирование порядка использования автомобильных дорог оборонного значения в период действия военного положения и их технического прикрытия", - говорится в пояснительной записке.

Представляя в Верховной Раде соответствующий законопроект, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что необходимость разработки данного закона обусловлена тем, что в Украине законодательно не определено понятие "автомобильные дороги оборонного значения".

Согласно одобренному в январе 2017 законопроекту:

Автомобильными дорогами оборонного значения являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединение военных и других специальных объектов, предназначенных в условиях военного времени для военных перевозок, эвакуации населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов, народнохозяйственных перевозок.