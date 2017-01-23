В Украине появятся пробационные программы для совершивших преступление

В Украине появятся пробационные программы для совершивших преступление

В Украине появятся пробационные программы для совершивших преступление

Источник: Українські новини

Кабинет Министров утвердил порядок разработки и реализации пробационных программ.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 24 от 18 января, передают Українські Новини.

Согласно утвержденному порядку, суд может обязать лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытательным сроком, пройти пробационную программу, направленную на исправление и предупреждение совершения повторных уголовных правонарушений.

При этом проекты пробационных программ разрабатываются Министерством юстиции, а их реализацией занимается уполномоченный орган по вопросам пробации.

Расходы на реализацию пробационных программ осуществляются из расходов, утвержденных для Минюста в Государственном бюджете, и за счет не запрещенных законодательством источников.

Отмечается, что к разработке проектов пробационных программ Минюст может привлекать предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности.

Кроме того, к реализации программ разрешается привлекать волонтеров пробации, предприятия, учреждения и организации любой формы собственности.

Постановление Кабмина об утвержденном порядке вступит в силу с 1 января 2018 года.