В Украине появятся пробационные программы для совершивших преступление
Источник: Українські новини
23.01.2017
Кабинет Министров утвердил порядок разработки и реализации пробационных программ.
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 24 от 18 января, передают Українські Новини.
Согласно утвержденному порядку, суд может обязать лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытательным сроком, пройти пробационную программу, направленную на исправление и предупреждение совершения повторных уголовных правонарушений.
При этом проекты пробационных программ разрабатываются Министерством юстиции, а их реализацией занимается уполномоченный орган по вопросам пробации.
Расходы на реализацию пробационных программ осуществляются из расходов, утвержденных для Минюста в Государственном бюджете, и за счет не запрещенных законодательством источников.
Отмечается, что к разработке проектов пробационных программ Минюст может привлекать предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности.
Кроме того, к реализации программ разрешается привлекать волонтеров пробации, предприятия, учреждения и организации любой формы собственности.
Постановление Кабмина об утвержденном порядке вступит в силу с 1 января 2018 года.