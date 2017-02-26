В Украине с 1 марта снова подорожает электроэнергия

Источник: Українські новини

В Украине с 1 марта снова повысится тариф на электроэнергию. Он составит 90 копеек и 1,68 гривны за киловатт в зависимости от объема потребляемого электричества.

Соответствующее подорожание закреплено постановлением НКРЕКП №220 от 26 февраля 2015 года.

Это будет пятое и последнее подорожание в рамках этого постановления.

С 1 марта частности, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) украинцы будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки), а за объем, потребленный от 101 кВт/ч - 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно - 1,29 гривни, а от 601 кВт/ч и более - 1,638 гривны).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.