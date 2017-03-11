В Украине стартует избирательный процесс в 47 территориальных общинах из 19 областей

Источник: РБК-УКРАИНА

Сегодня, 11 марта 2017 года, в Украине стартует избирательный процесс в 47 отдельных территориальных общинах (ОТО) из 19 областей. Выборы состоятся 30 апреля, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, избирательные кампании стартуют в трех общинах Винницкой области, пятерых ОТГ Волынской области, восьми общинах Запорожской области, четырех ОТГ Сумской области, трех отдельных общинах Львовской области, четырех ОТГ Черкасской области и трех ОТГ Черниговской области.

В Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Закарпатской и Кировоградской областях избирательный процесс стартует в двух отдельных территориальных общинах. Еще по одной ОТГ начали избирательную кампанию в Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Харьковской областях.



