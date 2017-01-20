В Украине за 2016 год пассажироперевозки сократились на 6%

Источник: РБК-УКРАИНА

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения антитеррористической операции) в январе-декабре 2016 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 4 млрд 854,4 млн пассажиров, что на 6% меньше показателей соответствующего периода 2015 г. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины (Госстат). Пассажирооборот в январе-декабре 2016 г. составил 102,2 млрд пас./км, что на 5,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Отправление пассажиров железнодорожным транспортом (с учетом перевозок городской электричкой) по сравнению с 2015 г. сократилось на 0,1% - до 389,5 млн человек. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2 млрд 25 млн пассажиров, что на 10% меньше, чем за 2015 г. Перевозки пассажиров водным транспортом уменьшились на 16,9%, при этом пассажирооборот вырос до 30,4 млн пас./км. Авиационным транспортом перевезено 8,3 млн пассажиров, что на 31,3% больше, чем в 2015 г.



