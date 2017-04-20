В Украине запретили российский канал с мультиками

Источник: КорреспонденТ.net

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию российского телеканала с аннулированной латвийской лицензией Multimania TV.

Телеканал Multimania TV был ранее включен в "Перечень иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в сетях провайдеров в Украине" как такой, что имеет юрисдикцию Латвии. Но Нацсовет в его эфире зафиксировала размещение коммерческой рекламы, а также выяснил, что канал уже не имеет латвийской лицензии с ноября 2016 года.

На сайте телеканала Multimania TV есть только информация о лицензии Роскомнадзора.

Зато Нацсовет добавил в перечень три новых иностранных телеканала: Sea TV (языки – русский и английский), Fight Channel World HD (язык – английский), Tele 5 (язык – польский).

После внесенных изменений "Перечень иностранных программ" насчитывает 161 иностранный телеканал, в том числе четыре – российские.