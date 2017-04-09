В Украину идет потепление

Источник: КорреспонденТ.net

В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно сухо и тепло, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье, 9 апреля.

В целом по стране в понедельник будет без осадков. Лишь в восточных и Днепропетровской областях, в Приазовье и Крыму ночью местами небольшой дождь. В западной части ночью, утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…6°С, в западных и северных областях – заморозки на поверхности почвы и кое-где в воздухе. В большинстве центральных, Харьковской и Одесской областях местами на поверхности почвы будет 0…4°С. Днем температура повысится до 12…17°С тепла, в Закарпатье и Прикарпатье – до +20°С.

В Киеве в понедельник будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 1…3°С тепла, днем воздух прогреется до +15°С.

Во вторник, 11 апреля, синоптики также не прогнозируют осадки. Лишь днем в западных и Житомирской областях ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…7°С; днем потеплеет до +14…19°С.

В Киеве во вторник также без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…6°С, днем будет +16…18°С.