В Украину запретили ввоз всех книг из России

В Украину запретили ввоз всех книг из России

В Украину запретили ввоз всех книг из России

Источник: КорреспонденТ.net

Запрет будет действовать три месяца и также коснется книг для личного пользования.

В Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей заявили о запрете на ввоз книг из России. Об этом сообщил глава ассоциации в комментарии Вестям.

"С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", - сказал он.

Как утверждает издание, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году. Но на Харьковской таможне заверили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало.