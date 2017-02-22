В университете Вашингтона запустили спецкурс о "булшите", места заняли в первые минуты регистрации

Источник: Українські новини

В Университете Вашингтона запускают курс "Булшит в эпоху Big Data", пишет Ain.

Слово "Булшит" в названии университетского предмета звучит несколько неожиданно (bullshit: можно перевести как "чушь", "чепуха" или "ложь"), но два профессорв Университета Вашингтона вполне органично вписали его в свой предмет.

Все 160 мест на курс "Определяем булшит в эпоху Больших данных" заняли в первую же минуту после старта онлайн-регистрации.

Если верить учебному плану, к его завершению студент научится отличать фейки от новостей и убедительно объяснять "тетушке на гомеопатии или дядюшке-расисту, почему то или иное утверждение - фигня".

Курс призван научить студентов критически мыслить. В нем рассмотрят проблемы таких сфер, как Большие данные и машинное обучение, которые сегодня, по мнению составителей, часто используют для манипуляции данными. Также в рамках курса особое внимание уделят такому явлению, как фейковые новости.

Курс разбит на семинары и займет примерно 10 недель. Первый стартует уже в марте. Помимо физических мест, которых всего 160 (и все уже заняты), материалы (литература и записи и лекций) будут доступны онлайн на сайте. Сегодня на нем опубликован учебный план, который вирусом разошелся по интернету в прошлом месяце, сразу после обнародования.

Инициировали "Булшит в эпоху Big Data" профессор факультета биологии Университета Вашингтона Карл Бергстром и доцент информационной школы при университете Джевин Уэст. Идея создания курса пришла, когда в процессе обсуждения статей, которые они обозревали для журналов, коллеги обнаружили растущий тренд: в каждой новой статье попадалось все больше булшита.