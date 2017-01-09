Источник: 112.ua

В Винницкой области с целью ограбления мужчина с ножом напал на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

Согласно сообщению, происшествие произошло сегодня около двух ночи на улице в центре Жмеринки.

"На заявительницу напал неизвестный. Угрожая ножом, он отобрал у нее мобильный телефон "iPhone 5s" и 70 гривен", - говорится в сообщении.

Полицейским на розыск и задержание злоумышленника понадобилось 15 минут. Его искали по описанию потерпевшей и задержали на территории местного вещевого рынка.

"Увидев полицию, злоумышленник пытался скрыться. Кроме вещей потерпевшей правоохранители изъяли у правонарушителя слесарные инструменты, которые используют для взлома замков на входных дверях", - подчеркивается в сообщении.

Позже было установлено, что правонарушителем оказался неоднократно судимый за кражи с проникновением в жилище 53-летний жмеринчанин. Сейчас он задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении разбойного нападения и находится в изоляторе временного содержания.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой). За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет заключения.