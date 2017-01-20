В военной части Николаевской обл. погиб срочник
Источник: 112.ua
20.01.2017
В военной части в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в Facebook.
Трагедия произошла около 16:30 20 января. В результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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