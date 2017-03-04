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В воскресенье в Украине без осадков, температура поднимется до +17

Источник: Українські новини

04.03.2017

5 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0..+6, днем +10..+18.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0..+5, днем +3..+8.

В Моршине без осадков, температура ночью +4..+6, днем +14..+16.

В Трускавце без осадков, температура ночью +3..+5, днем +15..+17.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +5..+7, днем +13..+15.

В северных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0..+5, днем +8..+16.

В центральных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -1..+5, днем +10..+16.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2..- 4, днем +8..+14.

На юге страны переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -3..+5, днем +8..+15.

В Крыму - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -1..+4, днем +11..+16.

В Ялте - без осадков, температура ночью +2..+4, днем +11..+13.

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