В воскресенье в Украине без осадков, температура поднимется до +17
Источник: Українські новини
04.03.2017
5 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14 градусов.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
В западных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0..+6, днем +10..+18.
В Карпатах без осадков, температура ночью 0..+5, днем +3..+8.
В Моршине без осадков, температура ночью +4..+6, днем +14..+16.
В Трускавце без осадков, температура ночью +3..+5, днем +15..+17.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +5..+7, днем +13..+15.
В северных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0..+5, днем +8..+16.
В центральных областях - переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -1..+5, днем +10..+16.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +2..- 4, днем +8..+14.
На юге страны переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -3..+5, днем +8..+15.
В Крыму - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -1..+4, днем +11..+16.
В Ялте - без осадков, температура ночью +2..+4, днем +11..+13.