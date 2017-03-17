В январе импорт товаров в Украину превысил экспорт почти на $87 млн

Источник: Українські новини

В январе 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 86,7 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українськi Новини.

В течение января отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 222 млн долларов по сравнению с январем 2016 года (январь 2016 года отрицательное сальдо составило 308,7 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2017 года составил 3 025,7 млн долларов, при этом он увеличился на 48,1%, или на 983,4 млн долларов по сравнению с январем 2016 года.

Импорт товаров в январе 2017 года составил 3 112,4 млн долларов, увеличившись на 32,4%, или на 761,4 млн долларов.