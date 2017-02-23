В январе промышленное производство выросло на 5,6%

Источник: Українські новини

В январе 2017 года промышленное производство выросло на 5,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 5,2% (скорректированных) по сравнению с январем 2016 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в январе 2017 года промпроизводство сократилось на 17,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,5% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2016 года.

Как сообщало агентство, в декабре 2016 года промышленное производство выросло на 4,5% по сравнению с декабрем 2015 года.