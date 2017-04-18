В Японии в супермаркетах продавцов заменят роботы

Источник: Українські новини

К 2025 году в Японии в крупнейших сетях супермаркетов роботы заменят продавцов. Об этом сообщили "Nikkei Asian Review".

Для 50 тысяч магазинов будут внедрен роботы, стоимость такой функции обойдеться в 46 миллионов долларов. На использование новых технологий уже согласились Seven & I Holdings, Lawson, Ministop, FamilyMart Uny Holdings и East Japan Railway.

Данная система будет оценивать одновременно все товары в корзине покупателя с помощью чипа. Таким образом, система считывания каждого отдельного штрихкода уйдет в прошлое.

На такое решение власти Японии решили пойти из-за сильной нехватки продавцов в магазинах.