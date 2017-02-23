В Закарпатской области мужчину расстреляли на стоянке, введен план "Сирена"

Источник: 112.ua

На территории Закарпатской области в связи с убийством мужчины из огнестрельного оружия ввели в действие план "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Предварительно установлено, что 22 февраля около 22:30 на автомобильной стоянке у ресторана "Колыба" в с. Деловое Раховского района неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Рахова, который находился рядом со своим автомобилем.

Пострадавший получил три сквозных пулевых огнестрельных ранения и скончался в карете скорой помощи. На месте происшествия были изъяты пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре металлические гильзы калибра 7,62 мм.

С целью раскрытия преступления и розыска злоумышленника на территории области введен в действие план "Сирена".

Следственным отделением Раховского отделения полиции Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.