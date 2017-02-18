В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в более 250 млн гривен

Источник: 112.ua

В Запорожье правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 млн грн, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сказано в сообщении, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. "Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их "услугами", переведя безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные", - добавили в СБУ.

Также сообщается, что в течение 2014-2016 гг. злоумышленники "проконвертировали" более 250 млн грн. Во время обысков в жилых, офисных помещениях конвертцентра и автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную бухгалтерию", более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тыс. грн наличными. На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.