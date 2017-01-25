В Запорожье стреляли в кинотеатре

В Запорожье стреляли в кинотеатре

В Запорожье стреляли в кинотеатре

Источник: КорреспонденТ.net

Драка со стрельбой произошла в запорожском кинотеатре на Соборном проспекте ночью 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья. Драка со стрельбой произошла в запорожском кинотеатре на Соборном проспекте ночью 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.

Как сказано в сообщении, между двумя посетителями кинотеатра произошел словесный конфликт, который перерос в драку, а потом и в стрельбу. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил.

На место вызвали скорую помощь и полицию. Стрелявшего мужчину отвезли в отделение полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области уволены замглавы управления Нацполиции Андрей Долинный и ряд сотрудников. Причиной стало участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев".