В Запорожье стреляли в кинотеатре
Источник: КорреспонденТ.net
25.01.2017
Драка со стрельбой произошла в запорожском кинотеатре на Соборном проспекте ночью 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Как сказано в сообщении, между двумя посетителями кинотеатра произошел словесный конфликт, который перерос в драку, а потом и в стрельбу. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил.
На место вызвали скорую помощь и полицию. Стрелявшего мужчину отвезли в отделение полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области уволены замглавы управления Нацполиции Андрей Долинный и ряд сотрудников. Причиной стало участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев".