В жилом доме в Сумах произошел взрыв, один человек в реанимации

В жилом доме в Сумах произошел взрыв, один человек в реанимации

В жилом доме в Сумах произошел взрыв, один человек в реанимации

Источник: Українські новини

Сегодня, 9 января в 8:43 в девятиэтажном доме г.Сумы по ул.М.Лушпы, 52 произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-служба ГосЧС.

Как было установлено, чрезвычайное происшествие произошло в однокомнатной квартире на первом этаже. После взрыва квартира загорелась. Один человек был спасен, еще шесть - эвакуированы. В 9:15 пожар пожарные локализовали, в 9:36 - ликвидирован.

В результате взрыва были разрушены межкомнатные перегородки квартиры, межквартирные перегородки, выбиты двери в двух квартирах, в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.

За медицинской помощью обратилось 4 человека. Хозяина квартиры 1990 г.р., где произошел взрыв госпитализированы в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

На месте работает мобильная оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

По предварительным выводам специалистов, в квартире произошел взрыв бытового газа. Причина - выясняется. Правоохранителями начато следствие

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