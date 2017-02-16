В зоне АТО днем погибли трое украинских бойцов, еще четверо - ранены, - штаб

Источник: 112.ua

В зоне проведения АТО сегодня погибли трое украинских военных, четверо - получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

Всего с начала суток зафиксированы 35 вражеских обстрелов.

"На донецком направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия опять же – Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер", - отметили в штабе.

На луганском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреляли Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево и Новоалександровку.

"На мариупольском направлении из 120-мм минометов захватчики обстреливали Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БМП противника. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку", - сообщили в штабе.