Вакарчук развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии

Источник: РБК-УКРАИНА

Лидер рок-группы "Океан Ельзи" поднял флаг Мариуполя на сцене по время концерта в австралийском Мельбурне, который проходит в рамках мирового тура. Об этом сообщила одна из зрительниц Анна Глодя в Facebook.

"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя - и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", - с восторгом комментирует фанатка.







На официальной странице "Океана Ельзи" также показали кадры концерта в Мельбурне, отметив, что с уважением и вдохновением выступали на родине легендарной группы AC/DC.



